Один загиблий, один поранений: ситуація на Харківщині за добу

Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілу Куп’янська зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала, повідомили в ХОВА.

У Вовчанську та селі Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.

Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 3,9 га території та знешкодили 81 вибухонебезпечний предмет.

На лінії фронту на Куп’янському напрямку російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Синьківки. Отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости