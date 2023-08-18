Садочки в Харкові не працюватимуть, 30% учнів молодшої школи навчатимуться в метро – Мінстратегпром

Харківщину відвідав міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Одне з питань, яке відпрацьовували – облаштування укриттів в регіоні.

Про це повідомив Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

«Ситуація складна. Загальний фонд захисних споруд по місту – 3119. Місцева влада доповідає про проведену роботу з очищення підвальних приміщень від сміття та відновлення освітлення. Проте стан більшості укриттів залишається незадовільним», – йдеться у повідомленні.

За словами Олександра Камишіна, місто встановило 14 тимчасових бетонних споруд, в основному на зупинках міського транспорту. Аналізуємо досвід їх використання. По області ж із 1120 захисних споруд цивільного захисту, готовими та обмежено готовими є майже 72%.

Окремий фокус – укриття у навчальних закладах. Рада оборони Харківської області прийняла рішення, що офлайн навчання у Харкові буде проводитись тільки в навчальних закладах, де є сховище, яке відповідає ДБН (не найпростіше укриття підвального типу, а саме сховище).

Садочки в Харкові працювати не будуть. Біля 30% школярів – в першу чергу молодша школа – навчатимуться в метро. 5 вищих і 3 профтех навчальні заклади задекларували готовність починати офлайн освіту.

Рішення важкі, але зрозумілі. Єдиний спосіб забезпечити дітям можливість безпечно навчатись. Харків постійно обстрілюється комплексами С-300, а це 40-60 секунд до прильоту.

Агентство Телевидения Новости