У Чугуєві відновлюють два багатоквартирні будинки, пошкоджені російськими обстрілами

На Харківщині триває відбудова інфраструктури, яку пошкодили окупанти: наразі в Чугуєві відновлюють два багатоквартирні житлові будинки. Також у найближчих планах – розпочати реконструкцію ліцею.

Як повідомили в ХОВА, найголовніше завдання – до нового опалювального сезону підготувати якнайбільше будинків, у які зможуть повернутися люди. «Паралельно працюємо над тим, щоб підключити ці будівлі до електро-, газопостачання та тепла», – сказав заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Як розповів начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко, мікрорайон Чугуєва «Авіатор», де зараз тривають відновлювальні роботи, потерпав від російських обстрілів з перших днів війни.

«Світлини зі зруйнованими будинками і постраждалими жителями облетіли весь світ. Саме в цьому мікрорайоні 24 лютого 2022 року внаслідок вибуху загинула перша дитина в Харківській області. Наразі тут ремонтуємо один з будинків, який вже на завершальній стадії. У планах, звичайно, відновити повністю житловий фонд міста», – зазначив Сергій Лободенко.

Інший будинок у Чугуєві, який наразі відновлюють, постраждав від обстрілів у ніч на 1 грудня 2022 року. Тут було влучання у 1 під’їзд, внаслідок чого зруйнувалися кілька поверхів.

«Коли був приліт, ми вже спали. Вибух пролунав близько 23:35, а ми прийшли до тями лише о першій годині ночі. Дружина тоді отримала поранення ноги від осколків, ми її відразу відправили до лікарні. Я не отримав серйозних пошкоджень, проте мене привалило балконними дверима. Внаслідок вибухової хвилі у квартирі зламалися навіть замки у дверях. Впевнені, що все відбудуємо», – розповів житель Чугуєва Олексій Камєнєв.

Завершити відновлення будинку планують до кінця вересня.

«Зараз відбудовуємо технічний поверх, проводиться мурування стін. Тут з 2 по 5 поверх було зроблено перекриття. Плануємо заміну сантехнічних магістралей та електричної розводки. Конструктивні роботи завершимо до кінця серпня. Потім будемо здійснювати фасадні роботи і вставляти вікна, двері», – прокоментував виконроб Олександр Бизов.

Агентство Телевидения Новости