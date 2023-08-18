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Загинув азовець з Харківщини, який захищав Маріуполь: у Золочівській громаді отримали підтвердження

Загинув азовець з Харківщини, який захищав Маріуполь: у Золочівській громаді отримали підтвердження

3 квітня 2022 року під час виконання бойових завдань на території Маріуполя Донецької області героїчно загинув мешканець села Івашки, Євген Волянюк.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Не хотілось вірити, надіялись до останнього, що Євген живий. Висловлюємо щирі співчуття родині, побратимам, односельчанам, друзям, усім хто знав, цінував, поважав та любив нашого Героя-земляка. Схиляємо голови в скорботі», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, Євгену було 23 роки: «Загинув, прикриваючи свій підрозділ під час відступу на підприємство Маріупольський металургійний комбінат – ці дані вже підтвердили в «Азові».  

Агентство Телевидения Новости

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