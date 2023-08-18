У Харкові передбачили кошти на житло для військових та безплатний проїзд — міськрада

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 18 серпня, внесли зміни рішенням сесії міськради.

Як повідомили в міськраді, у Харківській міській територіальній громаді передбачена субвенція з державного бюджету на:– реалізацію проєктів (об’єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії, – 491,5 млн грн;– виплату грошової компенсації на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, – 104,3 млн грн;– виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території України – 24,2 млн грн.Також передбачені додаткові витрати на забезпечення безплатного проїзду в пасажирському транспорті – 89 млн грн, відновлення об’єктів теплозабезпечення – 35 млн грн, утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі – 150 млн грн, реконструкцію мереж освітлення міста – 7,5 млн грн коштом перевиконання дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади.Крім того, на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 12,5 млн грн.

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