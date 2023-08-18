У міській раді реорганізували Управління інноваційного розвитку
18 серпня на позачерговій сесії Харківської міської ради сьогодні була внесена низка змін до структури виконавчих органів.
Так, було ухвалене рішення про реорганізацію Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту шляхом приєднання до цього департаменту. Також у зв’язку з ліквідацією цього виконавчого органу функції управління КУ «Муніципальний стартап-центр міста Харкова» покладені на Департамент цифрової трансформації.Рішення про ліквідацію Управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів було ухвалене після висновків службового розслідування щодо діяльності начальника управління Вікторії Грецької-Миргородської.
Крім того, депутати проголосували за припинення діяльності Департаменту по взаємодії з міжнародними агенціями та фінансовими установами з передачею його функцій Департаменту міжнародного співробітництва.