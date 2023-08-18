Вісім військовослужбовців отримали звання «Почесний громадянин Харкова»

Низці військовослужбовців сьогодні, 18 серпня, присвоїли звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговій сесії Харківської міської ради. Звання присвоєне військовослужбовцям, які зробили вагомий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України в умовах збройної агресії російської федерації. Новими почесними громадянами міста Харкова у 2023 році стали вісім осіб:

1. Олександр Сирський – генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, Герой України.

2. Юрій Лебідь – командувач Національної гвардії України з 25 лютого 2022 року по 8 липня 2023 року.

3. Ігор Танцюра – командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

4. Сергій Соколовський – начальник Національної академії Національної гвардії України, генерал-лейтенант.

5. Андрій Бережний – начальник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, бригадний генерал.

6. Олег Черкашин – командир військової частини А7402.

7. Сергій Філіппов – військовий лікар, волонтер.

8. Рустам Кривошея – начальник групи внутрішнього контролю командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України, лейтенант.

За інформацією міськради, раніше кандидатури почесних громадян міста були затверджені експертною радою, яка складається з почесних громадян Харкова попередніх років, ректорів вишів і представників депутатських фракцій міської ради.

Агентство Телевидения Новости