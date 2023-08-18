«Телефони обривають»: щодня волонтери евакуюють з Куп’янського району десятки людей

Курилівка, Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Кругляківка – людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. До лінії фронту звідси 15 кілометрів. Цю близькість останнім часом місцеві жителі відчувають все більше. Кількість щоденних обстрілів люди порівнюють з періодом у лютому 22 року, коли окупаційні війська йшли у наступ. З цих сіл волонтери отримують по кілька заявок на евакуацію кожного дня. Поки їдуть – приймають ще дзвінки.

Дмитро Ложенко, керівник ГО «Я врятований»

Планували вивезти 28 людей, а так вийшло що ще дві заявки отримали і тому вивезли близько 34 людей. У нас 25 лютого 2022 року телефони обривалися від заявок жителів Харкова. Тут зараз така сама ситуація. З минулого тижня помічникам дзвонять і дзвонять.

Людмила з сином Дмитром – з Луганської області. На підконтрольну Україні територію вибиралися за допомогою волонтерів. Тепер вимушені знов збирати речі та їхати з Ківшарівки до Харкова.

Людмила

Зовсім жорсткі обстріли, нестерпно вже залишатися там. Вирішили убезпечити дитину, вирішили покинути все і виїхати сюди. В коридорах ховалися, на підлозі сиділи, там де не було вікон, скла. А потім подзвонили родичі, сказали, що є волонтери, які допоможуть швидко виїхати. Дуже було гучно, прильоти неподалік, зібрали речі та виїжджати.

Лєра теж виїжджає з через дитину. Поки волонтери носять речі в автівку – десь лунають вибухи.

Лєра

Дитина. Дитину рятуємо. Не хочеться. Я сирота, для мене ця хата – це все. Але дитина – це важливо.

Дехто їде, тому що наполягають родичі. З собою беруть найдорожчих.

Як ми тільки переживаємо, як не хочеться їхати. Хоч би все було благополучно. Давайте без сльоз, добре?

Світлана

А просто через друзів їдемо у Львівську область. Найголовніше нам у Львів потрапити, а там нас заберуть. Через друзів, які потурбувалися за нас.

Людмила

Дітвора сказала, щоб виїжджали, то що обстріли. Я ж неходяча. Дехто хоч побіжить, а я що.

Людмила

Це моя троюрідна сестра, я прийшла попрощатися…. А не виїжджаю, тому що в мене хазяйство. То вже буду тікати, як будуть бити по п’ятках.

Автобуси їдуть повз будинок, знищений російською ракетою. За кілька днів до цього звідси евакуювали родину з дітьми.

Дмитро Ложенко, керівник ГО «Я врятований»

Його повністю нема. Там забрали всю родину, їх там семеро, не пам’ятаю, скільки дітей. В них могла бути інша доля. А так вони зараз у безпеці.

Ми коли переможемо, а ми обов’язково переможемо, повернетеся у свої будинки та будете там жити. Багато хто думає, що з їхніми будинками щось трапиться. Ось і трапилося. І люди б не змогли утримати ракету своїми руками і всі б загинули і все.

За даними Харківської обласної військової адміністрації, з 9 серпня із Куп’янського району евакуйовано 526 людей, у тому числі 143 дитини.





Агентство Телевидения Новости