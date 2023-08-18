Викрито чергову поплічницю окупантів: працювала в окупаційній адміністрації на Ізюмщині

Заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці за фактом колабораційній діяльності.

Встановлено, що до початку збройної агресії рф проти України підозрювана обіймала посаду діловода сіл Богуславка, Загризове, Лозова загального відділу Борівської селищної ради Ізюмського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Проте під час окупації Харківської області жінка «перевзулась»: вона стала «помощником начальника (с. Богуславка) Боровского территориального управления ВГА Изюмского района».

Колаборантка видавала від імені окупаційної влади місцевим мешканцям та переселенцям довідки про фактичні місця мешкання, довідки про склад сім`ї, розпоряджалась майном Богуславського старостинського округу, здійснювала контроль за використанням об’єктів комунальної власності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

За даними слідства, жінка перебуває на непідконтрольній Україні території.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости