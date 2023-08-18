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Ізюмський район: енергетики частково заживили Топольське

Ізюмський район: енергетики частково заживили Топольське

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” частково відновили електропостачання у селі Топольське Оскільської громади.

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, на даний момент в цьому населеному пункті вже працює одна з трьох трансформаторних підстанцій, що дало змогу заживити 26 точок обліку, повідомляє Харківобленерго.

«У Топольському внаслідок російської агресії було пошкоджено близько 50% нашої електромережі.

Багато роботи тут було у саперів, які проводили розмінування трас ліній електропередачі 10 кВ та 0,4 кВ.

Для того, щоб подати електрику першим споживачам, потрібно було замінити трансформатор, пробитий уламками снарядів, а також відремонтувати пошкоджені дроти та опори.

Роботи з відновлення електропостачання у Топольському тривають», – зазначив Віталій Борщ.

За його словами, наразі фахівці Ізюмського РЕМ також працюють над поверненням електрики до села Заводи цієї ж територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости

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