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Прокурори задокументували наслідки російських обстрілів по Харківщині
За даними слідства, 18 серпня близько 11:00 російські військові вчергове обстірляли м. Куп’янськ.
Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ворожих обстрілів м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори є руйнування приватних домоволодінь.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.