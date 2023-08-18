В Харкові «накрили» наркопритон

43-річний харків’янин організував у своїй квартирі, розташованій у Слобідському районі, наркопритон.

Встановлено, що раніше цей чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності й відбував покарання за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

В ході обшуку, проведеного правоохоронцями, виявлено та вилучено медичні шприци, зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, електронні ваги, скляні колби, флакони, трубки із залишками наркотичних речовин тощо.

У квартирі, крім господаря, знаходились ще двоє жінок та чоловік.

Попередньо встановлено, що «гості» — наркозалежні особи, які прийшли туди вживати заборонені речовини.

Після проведення необхідних слідчих дій та експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру господарю квартири.

Агентство Телевидения Новости