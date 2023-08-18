У Раді зареєстрували закон про легалізацію порно

У Верховній Раді 18 серпня зареєстрували законопроєкт №9623 про декриміналізацію порнографії в Україні.

Його ініціаторами виступили одразу 25 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту, пише Кореспондент.

Наразі супровідні документи до законопроєкту (пояснювальна записка, текст законопроєкту) не опубліковані.

Раніше повідомлялося, що законопроєктом пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу: 301, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, а також 302, яка стосується організації «місць розпусти».

Статтю 301 парламентарії пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх.

За поширення порнографії без згоди особи, яка в ній зображена, пропонується передбачити штраф 17-51 тисяч гривень, арешт до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

За збут порнографії неповнолітнім, а також примус до створення порно – штраф 85-170 тисяч гривень або позбавлення волі на 3-7 років.

Авторами закону вказані: депутат від фракції Голос, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, депутатка від фракції Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, голова партії Голос і депутатка однойменної фракції Кіра Рудик та інші.

Агентство Телевидения Новости