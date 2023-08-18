У Криму злетіли ціни на продукти та зникає бензин: що відбувається на півострові

У Криму різко зросли ціни на продукти, особливо на овочі та фрукти, а бензин не лише подорожчав, а ще й опинився у дефіциті.

Окупаційна влада півострова намагається заспокоїти населення, обіцяє, що ось-ось на заправках бензин з’явиться, а ціни вони контролюватимуть, повідомляє OBOZREVATEL.

У липні на острові різко злетіли ціни на продукти.

До того ж подорожчали сезонні овочі та фрукти, які, навпаки, мали до кінця літа коштувати копійки.

На Ялтинському ринку домашні помідори продають по 150-200 руб. (75-100 грн), огірки – 90-120 руб. (45-60 грн), цибулю ріпчасту – 50-60 руб. (25-30 грн), слива по 100 руб. (50 грн), яблука “Слава переможцю” – 120 руб. (60 грн), абрикос – 180 руб. (90 грн), виноград – 130-180 руб. (65-90 грн).

Крім того, подорожчало м’ясо – свинина, яловичина, курятина, а також яйця, крупи, цукор. Стали дорожчими ковбаси, сир, молочні продукти.

Мешканці Криму розповідають, що зросли ціни у кафе та ресторанах на 15-20%.

За даними сервісу Octrovok, кількість охочих відпочити в Криму у пік сезону скоротилася на 50-60%. І якщо у 2021 році на Крим припадало 19% усіх бронювань житла та готелів на території росії та анексованого півострова, то цього року ця цифра склала 1%.

Підприємці, які хотіли заробити на лежаках, морських розвагах, зазнали значних збитків.

Дуже часто можна було побачити картину, як на пляжі стояли абсолютно порожні лежаки, а відпочивальники засмагали на рушниках на безкоштовних острівцях.

Великі заправки Криму почали попереджати своїх клієнтів, щоб вони запасалися пальним, оскільки можуть бути перебої з постачанням. До того ж щодня ціна на бензин зростає.

Агентство Телевидения Новости