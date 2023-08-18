Жадібність згубила: затримано держслужбовця на Харківщині

Слідчі повідомили про підозру директору комунального підприємства в отриманні неправомірної вигоди.

За послуги з оформлення технічної документації на будинок та присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку, розташовану в Чугуївському районі, службовець отримав близько 39 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

52-річний директор одного з комунальних підприємств на початку лютого минулого року запропонував харків’янці, яка представляла інтереси особи, за 12 тисяч гривень видати технічний паспорт на будинок, присвоїти кадастровий номер на земельну ділянку та узаконити прибудови.

Отримавши спочатку 5 тисяч гривень, службовець вирішив збільшити суму винагороди до 15 тисяч.

Зловмисник запропонував жінці перерахувати залишок суми 10 тисяч гривень на банківську картку дружини.

Але, як з’ясувалося, і цієї суми виявилося не достатньо і в кінці липня поточного року підозрюваний забажав та отримав ще грошові кошти в сумі 12 тисяч.

17 серпня поліція спільно з співробітниками Харківської окружної прокуратури Харківської області та працівниками 7 управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ викрили чоловіка при отриманні грошей.

Службовця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости