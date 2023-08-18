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Будував кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська — викрито чергового поплічника рашистів

Будував кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська — викрито чергового поплічника рашистів

Під час окупації м. Куп’янськ місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» та погодився на співпрацю з окупантами.

Він став «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Він слідкував за порядком на блокпостах, перевіряв документи водіїв, охороняв будівлю ізолятора тимчасового тримання і здійснював конвоювання незаконно затриманих громадян.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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