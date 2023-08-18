«Сьогодні — уточнити дані, завтра — на фронт»: чому українці не йдуть у ТЦК

У Міноборони вважають, що настав час підвищити рівень довіри між військовозобов’язаними та ТЦК.

З цієї нагоди у відомстві анонсували інформаційну кампанію, мета якої — переконати громадян оновлювати свої дані у військкоматах, пише видання Фокус.

Українців переконують приходити до військкоматів для оновлення даних, адже ЗСУ потребують хоробрих воїнів.

Таку інформаційну кампанію анонсували в Міноборони спільно з креативною агенцією I AM IDEA.

За інформацією Hromadske з посиланням на агенцію, більше половини українців не звертаються добровільно до ТЦК, навіть для уточнення даних, бо відчувають страх, сумнів або недовіру.

Більшість таких людей у вікових групах 25-34 роки (72%) і 35-44 роки (66%).

Чому українці добровільно не йдуть у ТЦК для поновлення особистих даних і що говорить про це закон, роз’яснює експерт, адвокат Ростислав Кравець.

За словами експерта, законом передбачена адміністративна відповідальність за ухилення від військового обліку.

Стаття 210 КУпАП передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за те, що не став своєчасно, протягом 7 днів, на облік).

Штраф — від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року штраф зростає до 1700 грн.

Стаття 210-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Наприклад, неявка за повісткою про первісний виклик до військкомату.

За вчинення правопорушення вперше штраф від 1700 грн до 3400 грн.

За повторне порушення протягом року — від 3400 грн до 5100 грн.

Агентство Телевидения Новости