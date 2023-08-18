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Мешканці Балаклії оголошено підозру: будувала кар’єру «правоохоронниці» при окупантах

Мешканці Балаклії оголошено підозру: будувала кар’єру «правоохоронниці» при окупантах

Ізюмська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 43-річній жінці за фактом колабораційній діяльності.

Під час захоплення російськими загарбниками м. Балаклія місцева жителька добровільно пішла на співпрацю з окупантами, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жінка обійняла посаду «оперуполномоченого отделения по борьбе с групповой преступностью УВД ВГА Харьковской области».

Колаборантка здійснювала переведення, звільнення працівників, займалася обліком особового складу, формуванням та веденням особових справ співробітників.

Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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