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США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців

США продовжили статус тимчасового захисту для українців ще на 18 місяців

Міністерство національної безпеки США продовжило до 19 квітня 2025 року статус тимчасового захисту для громадян України у зв’язку з нинішнім повномасштабним вторгненням росії.

Про це повідомляє Європейська правда.

Програму розширять, дозволивши подаватись на тимчасовий захист українцям, які проживали у США станом на 16 серпня 2023 року.

Крім того, студенти з України, які навчаються в США і перебувають в країні за візою F-1, зможуть подати запит на дозвіл на роботу та зменшити навантаження, не втрачаючи візу на час дії тимчасового захисту.

Наразі тимчасовим захистом у США користуються приблизно 26 тисяч українців, а ще 166,7 тисячі можуть мати право на отримання такого статусу.

Агентство Телевидения Новости

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