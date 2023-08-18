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В ніч на суботу не працюватимуть сервіси та банкомати ПриватБанку

В ніч на суботу не працюватимуть сервіси та банкомати ПриватБанку

Державний «ПриватБанк» повідомив, що в ніч на 19 серпня буде проводити планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому вони не працюватимуть.

Також це зачепить і роботу банкоматів мережі, повідомляє Дзеркало тижня.

Орієнтовно з 00:30 до 7:30 ранку 19 серпня тимчасово можуть бути недоступними операції з картками та Приват24. Також «тайм-аут» буде у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Роботи здійснюватимуть для підвищення якості та безпеки платежів.

В «ПриватБанку» закликали клієнтів, які планують здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахувати інтервал проведення робіт та провести операції до їхнього початку або після закінчення.

Агентство Телевидения Новости

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