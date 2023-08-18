В ніч на суботу не працюватимуть сервіси та банкомати ПриватБанку
Державний «ПриватБанк» повідомив, що в ніч на 19 серпня буде проводити планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому вони не працюватимуть.
Також це зачепить і роботу банкоматів мережі, повідомляє Дзеркало тижня.
Орієнтовно з 00:30 до 7:30 ранку 19 серпня тимчасово можуть бути недоступними операції з картками та Приват24. Також «тайм-аут» буде у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
Роботи здійснюватимуть для підвищення якості та безпеки платежів.
В «ПриватБанку» закликали клієнтів, які планують здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахувати інтервал проведення робіт та провести операції до їхнього початку або після закінчення.