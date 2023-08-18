У Харкові відкрили меморіальну дошку Станіславу Парталі

Меморіальну дошку загиблому Герою України Станіславу Парталі відкрили сьогодні, 18 серпня, на фасаді Харківської гімназії №111.

У заході взяли участь Харківський міський голова, родина, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця, повідомляє міськрада.

Лейтенант Станіслав Партала народився 5 жовтня 1984 року в Харкові.

Навчався у Харківській гімназії №111.

Воювати пішов у 2014 році.

За роки на передовій провів сотні вдалих бойових операцій та навчив військовій справі багатьох побратимів.

Був командиром взводу розвідки, отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка» (посмертно).

Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області.

Агентство Телевидения Новости