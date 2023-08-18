Окупанти розстрілюють Козачу Лопань з танків: два десятки ударів за день

Протягом 18 серпня окупанти нанесли близько двох десятків ударів по Козачій Лопані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Хаотичні обстріли з артилерії по житловим будинкам розпочалися близько 11:00, друга хвиля була о 15:30.

Внаслідок обстрілів було суттєво пошкоджено щонайменше два будинки, загорілася господарча споруда. Екстрені служби відразу прибули на місце події і розпочали ліквідацію наслідків.

Пожежу вже ліквідовано, ніхто з людей не постраждав.

Агентство Телевидения Новости