Сегодня 21:18
Просмотров: 58
Окупанти розстрілюють Козачу Лопань з танків: два десятки ударів за день
Протягом 18 серпня окупанти нанесли близько двох десятків ударів по Козачій Лопані.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Хаотичні обстріли з артилерії по житловим будинкам розпочалися близько 11:00, друга хвиля була о 15:30.
Внаслідок обстрілів було суттєво пошкоджено щонайменше два будинки, загорілася господарча споруда. Екстрені служби відразу прибули на місце події і розпочали ліквідацію наслідків.
Пожежу вже ліквідовано, ніхто з людей не постраждав.