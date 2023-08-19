Вночі 19 серпня окупанти обстрілювали Чугуївський та Ізюмський райони: двоє людей поранені

Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік.

Крім того, близько 1:00 ночі були обстріляні Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено три житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Вчора вдень з танка було обстріляне село Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач.

Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв село Глушківка Куп’янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни здійснили чергову спробу просунутися в районі Синьківки, але зазнали невдачі та відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости