У селищі Васищеве горів 4-поверховий будинок: постраждали жінка та дитина

Протягом доби з 18 по 19 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж,

7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

6 – інші виїзди.

Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами не було.

О 01:46 надійшло повідомлення, що у селищі Васищеве Харківського району у 4-поверховому житловому будинку сталася пожежа. Горіла квартира на площі 15 кв. метрів. На місці події працювали три відділення служби порятунку та одне відділення місцевої пожежної команди селища Васищеве.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було евакуйовано 20 мешканців. На пожежі постраждала 35-річна жінка та 11-річна дитина, яких було госпіталізовано на обстеження до 4-ї лікарні міста Харкова. О 02:09 пожежу було локалізовано, а о 02:57 повністю ліквідовано. Попередня причина її виникнення: коротке замикання електродроту.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости