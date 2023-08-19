На проспекті Науки зіткнулися Mazda та BMW: загинула пасажирка одного з авто

18 серпня близько 21:50 на перехресті проспекту Науки та вулиці Новгородської сталося зіткнення автомобіля BMW M340I під керуванням 23-річного водія та Mazda 323 під керуванням 52-річного чоловіка.

Внаслідок аварії 25-річна пасажирка автомобіля Mazda загинула на місці події. Також травми отримав водій цієї ж автівки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Агентство Телевидения Новости