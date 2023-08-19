Перебиті газопроводи, електромережі, селище без світла: Козача Лопань знов під обстрілами

19 серпня з 7 ранку окупанти почали обстріл житлових будинків Козачої Лопані.

Російські терористи завдали щонайменше 20 ударів (попередньо – з САУ), пошкодивши близько 10 приватних будинків, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілів перебиті газопроводи, електромережі, знищено електричний трансформатор. Частина селища поки що залишається без світла та газу», – йдеться у повідомленні.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків терору.

Агентство Телевидения Новости