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Перебиті газопроводи, електромережі, селище без світла: Козача Лопань знов під обстрілами

Перебиті газопроводи, електромережі, селище без світла: Козача Лопань знов під обстрілами

19 серпня з 7 ранку окупанти почали обстріл житлових будинків Козачої Лопані.

Російські терористи завдали щонайменше 20 ударів (попередньо – з САУ), пошкодивши близько 10 приватних будинків, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Внаслідок обстрілів перебиті газопроводи, електромережі, знищено електричний трансформатор. Частина селища поки що залишається без світла та газу», – йдеться у повідомленні.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків терору.

Агентство Телевидения Новости

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