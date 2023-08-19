Поліція показала наслідки обстрілів Харківщині

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Вночі окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Поранення отримали 44-річна жінка та 26-річний чоловік. Їх доставили до лікарні, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ та села Вільча Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства.

У місті Куп’янськ пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

З танка військові рф обстріляли смт Козача Лопань Харківського району. Пошкоджений будинок та лінії електропередач.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені господарські споруди та електромережа.

Вранці 19 серпня росіяни нанесли близько 12 ударів по смт Козача Лопань. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости