На Харківщині затримали двох медиків, які допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації

Служба безпеки викрила та блокувала схему уникнення мобілізації військовозобов’язаними на підставі фальшивих документів.

Встановлено, що до незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю «Нововодолазької центральної лікарні», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За гроші вони видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час.

Встановлено, що «клієнти» зловмисників в подальшому мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон.

За матеріалами СБУ учасникам протиправних оборудок повідомлено про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.

Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости