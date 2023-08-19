На Харківщині затримали двох медиків, які допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації
Служба безпеки викрила та блокувала схему уникнення мобілізації військовозобов’язаними на підставі фальшивих документів.
Встановлено, що до незаконних оборудок причетні лікар-невропатолог однієї із міських лікарень та завідуюча відділення для лікування хворих соматичного профілю «Нововодолазької центральної лікарні», повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
За гроші вони видавали фіктивні медичні довідки про те, що стан здоров’я військовозобов’язаних є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у мирний час.
Встановлено, що «клієнти» зловмисників в подальшому мали намір ухилитися від проходження військової служби та отримати можливість виїзду за кордон.
За матеріалами СБУ учасникам протиправних оборудок повідомлено про підозру за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).
Встановлюються й інші особи, які причетні до вказаної протиправної схеми.
Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.