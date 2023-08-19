Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв росте, серед поранених — діти

Зранку 19 серпня російські окупаційні війська обстріляли центр міста Чернігів. За попередніми даними, це була балістична ракета. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, пише Громадське.

Станом на 13:00 офіційно відомо про 5 загиблих та 37 поранених, повідомили в МВС. Серед поранених — 11 дітей. Удар припав по Драмтеатру в самому центрі міста.

Повітряна тривога в Чернігові та області була оголошена об 11:20. Повітряні сили ЗСУ спершу повідомляли про ракетну небезпеку там, а згодом — про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

О 12:21 президент Володимир Зеленський показав наслідки ракетного обстрілу Чернігова й підтвердив, що є загиблі та поранені.

«Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю та втрат», — написав президент.

У мережі пишуть, що в момент прильоту в центрі Чернігова відбувалася виставка дронів. Її анонсували ще тиждень тому на 19 серпня, 10:00.

Агентство Телевидения Новости