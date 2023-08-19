Відбудова Ізюмської центральної міської лікарні коштуватиме близько 1 мільярда 230 мільйонів гривень

Ізюмську центральну міську лікарню планують відбудувати у три черги. Наразі ескізний проєкт Ізюмської лікарні проходить експертизу і після його затвердження можна буде розпочати розробку проєктно-кошторисної документації.

Про це повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Коротовських.

Він наголосив, що збором коштів для відновлення Ізюмської міської лікарні займається Фундація Олени Зеленської. Також йде обговорення з французькими партнерами щодо допомоги у відбудові. Зокрема, ескізний проєкт розробили за кошти обласного бюджету.

«Центральну міську лікарню Піщанської Богоматері за сталого фінансування планується відбудувати у три черги. Зокрема, у першій черзі маємо відновити будівлю, яка постраждала внаслідок авіабомбардування. На території лікарні розташовується старе поліклінічне відділення, яке перебуває в аварійному стані. Відповідно до висновку воно не підлягає відновленню і замість нього спроєктували новий сучасний комплекс, де буде навіть майданчик для гелікоптера», – додав Антон Коротовських.

Орієнтована вартість робіт у лікарні наразі становить 1 млрд 230 млн грн. Окрім того, проєкт передбачає облаштування бомбосховища за усіма необхідними вимогами.

Агентство Телевидения Новости