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Не пропустив трамвай: в поліції розповіли обставини ДТП, в якій загинув велосипедист

Не пропустив трамвай: в поліції розповіли обставини ДТП, в якій загинув велосипедист

Сьогодні, 19 серпня близько 8:00 на перетині вулиці Академіка Павлова з Ювілейним проспектом трамвай 27 маршруту збив велосипедиста, який помер від отриманих травм.

Попередньо встановлено, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок ДТП 77-річний отримав тілесні ушкодження, від яких помер по дорозі в лікарню в кареті швидкої допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Агентство Телевидения Новости

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