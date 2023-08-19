Куп’янський район: рятувальники ліквідували дві пожежі після обстрілів

19 серпня о 12:45 окупанти вдарили з важкої артилерії по приватному сектору села Колісниківка Куп’янського району. Загорілась господарча споруда.

До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки ДСНС. Існувала постійна загроза повторних ударів, повідомили в ДСНС Харківської області.

О 13:20 пожежу локалізували та о 13:45 повністю ліквідували всі осередки горіння.

Друга пожежа виникла о 13:20 в Куп’янську. На відкритій території горіла трава на площі 4000 кв. метрів. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин у складі двох оперативних відділень. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 14:25.

В обох випадках жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости