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Семеро загиблих, 129 поранених: у Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію

Семеро загиблих, 129 поранених: у Чернігові завершили пошуково-рятувальну операцію

19 серпня 2023 року близько 11:30 збройні сили рф завдали удару, попередньо, ракетою «Іскандер» по центру Чернігова. 

Зруйновано будівлю Чернігівського обласного драматичного театру, пошкоджено навколишні адміністративні будівлі, житлові будинки, транспортні засоби, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

О 18:43 Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції.  

Наслідки ракетної атаки на Чернігів: семеро загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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