Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148

Станом на ранок неділі, 20 серпня, після вчорашнього обстрілу військами РФ Чернігова кількість постраждалих зросла до 148 людей.

У лікарнях досі залишається 41 пацієнт, 15 людей було прооперовано, повідомляє Дзеркало тижня.

Також у лікарнях сьогодні будуть працювати психологи.

За словами голови ОВА, зараз активно тривають роботи з розчищення центру міста.

Крім того, триває обстеження всіх житлових будинків, установ, щоб оцінити розмір збитків, оскільки пошкодження отримали понад 500 помешкань – це більше 60 будинків, які знаходяться поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета.

Агентство Телевидения Новости