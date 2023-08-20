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Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148

Ракетний удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 148

Станом на ранок неділі, 20 серпня, після вчорашнього обстрілу військами РФ Чернігова кількість постраждалих зросла до 148 людей.

У лікарнях досі залишається 41 пацієнт, 15 людей було прооперовано, повідомляє Дзеркало тижня.

Також у лікарнях сьогодні будуть працювати психологи.

За словами голови ОВА, зараз активно тривають роботи з розчищення центру міста.

Крім того, триває обстеження всіх житлових будинків, установ, щоб оцінити розмір збитків, оскільки пошкодження отримали понад 500 помешкань – це більше 60 будинків, які знаходяться поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета.

Агентство Телевидения Новости

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