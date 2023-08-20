Чи потрібна довідка з військкомату для реєстрації авто: пояснення МВС

Чоловікам для реєстрації автомобіля у сервісних центрах не потрібна довідка з військкомату.

В Міністерстві внутрішніх справ спростували фейк, який нещодавно ширитися у соцмережах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС у Facebook.

«У мережі активно шириться меседж, що нібито з 20 серпня для перереєстрації авто у сервісних центрах МВС клієнт має предʼявити довідку із військкомату.

Офіційно заявляємо, ця інформація не відповідає дійсності та жодних документів фізичним особам від територіальних центрів комплектації надавати не потрібно», – йдеться у повідомленні.

При цьому в МВС наголошують, що юридичним особам для реєстрації автомобіля треба мати документ з відміткою військкомату про зняття/постановку на облік.

Документи, які потрібні для переоформлення авто:

паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;техпаспорт автомобіля;заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в СЦ);квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при СЦ);висновок про експертне дослідження транспортного засобу (не є обов’язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону авто).

Агентство Телевидения Новости