Куп’янськ: рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожими обстрілами

Вранці 20 серпня ворог завдав чергових обстрілів по центральній частині міста Куп’янська Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

Під ворожий артудар потрапила одноповерхова приватна будівля, яка відразу зайнялася.

Площа пожежі склала близько 250 кв.м. О 09:45 пожежу було ліквідовано.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Агентство Телевидения Новости