Чоловіча збірна Харківської області з регбі-7 здобула перемогу на Кубку України

Участь у цьогорічному турнірі, який проходив у Львові, взяли дев’ять команд.

Харківські регбісти успішно дійшли до фіналу, де з рахунком 7:0 перемогли «Поділля» з Хмельницького та стали володарями Кубка України 2023 року, повідомляє ХОВА.

Бронзові медалі виборов київський «Політехнік».

Для збірної Харківської області це вже третій найвищий титул з усіх різновидів регбі в цьому сезоні.

Регбі-7 включили до програми Олімпійських ігор 2009 року, а офіційний дебют відбувся в Ріо 2016-го.

Від редакції – у чому ж головна відмінність регбі-7 від класичного регбі?

Кількість гравців. У класичному регбі задіяні по 15 осіб у кожній із команд. В олімпійському – 7.

Класичне регбі більше нагадує футбольний матч – у ньому спортсмени грають два тайми по 40 хвилин.

У регбі-7 матч складається з двох таймів по 7 хвилин (у фіналах, як правило, грають два по 10).

Перерва триває не більше 15 хвилин. Під час пауз час зупиняється. У разі нічийного результату команди грають додатковий час – два тайми по 10 хвилин.

Загалом регбі-7 справді зменшена копія класичного регбі, хоч і розмір поля для цих видів регбі однаковий.

А включення регбі-7 в олімпійську родину сталося завдяки тому, що один матч триває близько 15-20 хвилин.

За цей час середньостатистичний уболівальник не встигає втомитися від перегляду і не перемикає трансляцію на щось інше. Це тренд нових олімпійських видів спорту.

Агентство Телевидения Новости