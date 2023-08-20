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Фіаско рф: перша спроба місії до Місяця так і не досягла цілі

Фіаско рф: перша спроба місії до Місяця так і не досягла цілі

Перша в історії російська місія на Місяць з тріском провалилася.

Стало відомо, що станція “Луна-25” розбилася, повідомляє РБК-Україна з посиланням на “РИА Новости”.

«Роскосмос» 20 серпня заявив, що станція «Луна-25» перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з Місяцем. Таким чином місія припинила своє існування.

При цьому ввечері 19 серпня «роскосмос» заявив, що під час переходу станції «Луна-25» на передпосадкову орбіту сталася позаштатна ситуація, яка «не дозволила виконати маневр з заданими параметрами».

Російські ЗМІ припускали, що, ймовірно, космічний апарат розбився.

Сьогодні це офіційно підтвердили.

Це була перша спроба рф після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць.

Агентство Телевидения Новости

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