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Вояки рф обстріляли Вовчанськ: виникли пожежі, є загиблий

Вояки рф обстріляли Вовчанськ: виникли пожежі, є загиблий

20 серпня ворог завдав обстрілів по території лікувального закладу та приватному сектору міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення, повідомляє ДСНС в Харківський області.

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м.

До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано

Агентство Телевидения Новости

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