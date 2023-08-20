Вояки рф обстріляли Вовчанськ: виникли пожежі, є загиблий

20 серпня ворог завдав обстрілів по території лікувального закладу та приватному сектору міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення, повідомляє ДСНС в Харківський області.

Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м.

До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. О 13:50 пожежу було ліквідовано

Агентство Телевидения Новости