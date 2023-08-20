На Харківщині дачник підірвався на міні
20 серпня на території дачного кооперативу “Дружба” у с. Борщова Липецької громади Харківського району чоловік 1972 року народження наступив на протипіхотну міну “пелюстка”.
Внаслідок вибуху, він зазнав тілесних ушкоджень, повідомляє ДСНС в Харківській області.
Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків, вкотре нагадує ДСНС.
Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.