На Харківщині дачник підірвався на міні

20 серпня на території дачного кооперативу “Дружба” у с. Борщова Липецької громади Харківського району чоловік 1972 року народження наступив на протипіхотну міну “пелюстка”.

Внаслідок вибуху, він зазнав тілесних ушкоджень, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу.

Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків, вкотре нагадує ДСНС.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Агентство Телевидения Новости