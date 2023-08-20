Україна отримає 42 літаки F-16 — Зеленський
За словами президента, винищувачі будуть надані після тренування українських пілотів та інженерів.
Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні, пише видання Фокус.
Зеленський наголосив, що завдяки нашим партнерам винищувачі будуть охороняти українське небо.
«F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!», — заявив президент.
Відповідної домовленості вдалося досягти президенту Володимиру Зеленському під час перемовин із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
«Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16.
Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл.
Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», — повідомив президент.