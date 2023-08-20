У Золочівській громаді 75 родин забезпечені паливом на зиму

75 родин Золочівської ОТГ на Харківщині забезпечені паливом на зиму. Паливні брикети отримали жителі Одноробівського та Калиновецького старостинських округів.

Як повідомили у Золочівській селищній раді, подбати про опалення домівок місцевих жителів вдалося завдяки партнерству з благодійним фондом «Право на захист» у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією CARE International.

Загальна вага паливних брикетів – близько тонни. І волонтери самі доставили їх додому людям.

Агентство Телевидения Новости