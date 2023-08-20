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«Я повинен відірвати йому ноги»: Дюбуа залякує Усика напередодні титульного бою

«Я повинен відірвати йому ноги»: Дюбуа залякує Усика напередодні титульного бою

Даніель Дюбуа має намір забрати чемпіонські титули Олександра Усика.

Британський боксер Даніель Дюбуа в черговий раз висловився про майбутній поєдинок проти володаря титулів WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, повідомляє УНІАН.

25-річний британець націлений перемогти українця і відібрати у нього всі пояси.

«Я повинен відірвати йому ноги і зламати тіло. Це те, над чим ми працювали. Повага, так, вона є.

Я старанно тренувався для цього бою, а те, що назвав, це і буде повага, яку він отримає.

Я багато працював для цього поєдинку і чимось жертвував під час табору, тепер пора виконати свою роботу. Я повинен зробити це для сім’ї.

Що стосується вболівальників, то все добре, нехай кричать. Вони не можуть битися замість нього», – цитує слова Дюбуа Boxing News 24.

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа пройде в суботу, 26 серпня, на стадіоні у Вроцлаві. На кону в цьому поєдинку будуть чемпіонські титули WBO, WBA, IBO та IBF, якими володіє українець.

Агентство Телевидения Новости

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