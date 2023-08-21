Протягом на Харківщині трапилось 8 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Близько 07:49 ворог завдав чергових обстрілів по центральній частині міста Куп’янська.
Під ворожий артудар потрапила одноповерхова приватна будівля, яка відразу зайнялася, повідомляє ДСНС в Харківській області.
Площа пожежі склала близько 250 кв.м. О 09:45 її було ліквідовано.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Дві наступні пожежі окупанти спричинили у м. Вовчанську о 09:40 та о 09:55 відповідно.
Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні площею 1000 кв.м. та суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 0,8 га.
До гасіння пожежі залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
О 13:50 останній осередок горіння був ліквідований.
В результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.
По обіді о 13:55 ворог завдав чергових обстрілів по місту Куп’янську.
Обстріли прийшлись на площу біля будівлі поштового відділення.
Загорілося відразу 5 легкових автомобілів. О 14:25 їх загасили рятувальники 44-ї ДРПЧ.
Постраждало 5 людей.
Наступний удар по Куп’янську відбувся о 17:45.
Внаслідок артилерійського обстрілу зазнала пошкоджень будівля навчального закладу.
У приміщенні спортзалу сталася пожежа на площі 7 кв.м. Горіли залишки зруйнованих дерев’яних конструкцій. О 18:10 пожежу ліквідували куп’янські рятувальники. Жертв та постраждалих немає.
О 19:05 стало відомо про спричинену росіянами пожежу у тому ж Куп’янську.
Горів приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Підрозділи ДСНС не залучались у зв’язку повторними обстрілами.
Останні 2 пожежі Куп’янську виникли о 21:10 та о 22:05.
В обох випадках горіли приватні оселі на площах 20-30 кв.м.
Останню ліквідували о 23:00. Жертв та постраждалих немає.