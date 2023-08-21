Двох мешканців Вовчанська судитимуть за державну зраду — працювали на ворога

За даними слідства, у січні 2023 року двоє мешканців Вовчанська налагодили контакт з представником російських спецслужб і погодились працювати на ворога за грошову винагороду.

Молодик і жінка збирали інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Крім того, молодик отримав ще і додаткове завдання щодо збору даних про розміщення фортифікаційних споруд — блокпостів на території м. Вовчанськ.

Він виконав вороже завдання та передав всю інформацію російському представнику.

Обох поплічників ворога викрили на початку квітня цього року.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости