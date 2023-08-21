BMW та Audi відключили росію від свого програмного забезпечення

Німецькі автоконцерни BMW та Audi відключили російських дилерів від програмного забезпечення.

Про це у понеділок, 21 серпня, повідомляє російське видання Известия, пишуть економічні новини.

Зазначається, що власникам машин цих марок тепер недоступна історія технічного обслуговування та оновлення елементів.

У дилерських центрах повідомили журналістам, що тепер власники цих авто не зможуть зробити дублікат ключів, а також невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику машин.

Також у сервісах попереджають, що слід чекати і обмежень функціоналу офіційного додатка BMW ConnectedDrive, за допомогою якого були доступні віддалене запалювання, прогрівання машини, відстеження рівня палива та інформація про оновлення та відкликання машин.

Видання зазначає, що аналогічні проблеми виникли й у власників Audi.

В одному з офіційних дилерських центрів цієї марки менеджер на умовах анонімності повідомив, що доступ до програмного забезпечення для власників був обмежений ще два місяці тому.

Агентство Телевидения Новости