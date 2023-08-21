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Реєстрація нерухомості в “Дії”: хто може скористатися новою послугою

Реєстрація нерухомості в “Дії”: хто може скористатися новою послугою

Послуга не тільки позбавить шахраїв можливості підробити документи, а й дасть змогу громадянам отримати компенсацію на ремонт житла в рамках програми «єВідновлення».

Зареєструвати свої права на нерухомість тепер можуть українці, які проживають у Харківській і Полтавській областях, повідомляє видання Фокус із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Реєстрація нерухомості дає змогу підтвердити, що конкретна людина є законним власником майна.

Тоді у шахраїв не буде шансів підробити документи і привласнити нерухомість собі.

«Також реєстрація необхідна для отримання компенсації в рамках програми «єВідновлення», оскільки вона доступна лише для власників житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав», — зазначають у пресслужбі уряду.

Для цього потрібно:

обрати відповідну послугу;внести потрібну інформацію та скани документів;засвідчити заяву електронним підписом.

Агентство Телевидения Новости

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