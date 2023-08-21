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Чехія готова платити українським біженцям, щоб ті поїхали додому

Чехія готова платити українським біженцям, щоб ті поїхали додому

Програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.

На другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну Чехія готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців додому, повідомляє УНІАН.

Згідно з проектом шостої поправки до закону, відомого як lex Ukrajina, який стосується прав та обов’язків українських біженців у Чеській Республіці, програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.

Поправка також має подовжити на один рік надання тимчасового захисту прибуваючим, а саме до кінця березня 2025 року.

Програма повернення біженців буде схвалена і запущена після того, як уряд Чехії остаточно визначиться з видом підтримки для українців, на яку будуть виділені кошти.

Агентство Телевидения Новости

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