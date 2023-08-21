Працювала секретарем-референтом в окупованому Куп’янську: попалась ще одна поплічниця рашистів

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янська підозрювана вирішила працювати на російських загарбників.

Вона добровільно обійняла посаду «и. о. секретаря-референта и. о. Главы ВГА Купянского района».

30-річна жінка здебільшого займалась обробкою кореспонденції, готувала документи до підпису, а також виконувала доручення очільника окупаційної адміністрації.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости