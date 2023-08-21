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Закинув бойову гранату «РГД-5» за комірець жінці: вибух в селі Лебʼяже

Закинув бойову гранату «РГД-5» за комірець жінці: вибух в селі Лебʼяже

Мало не підірвав сестру: на Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку.

Зловмисник в стані алкогольного сп’яніння під час конфлікту закинув приведену у бойову готовність гранату «РГД-5» за комірець жінці, повідомляє поліція Харківській області.

Постраждала встигла дістати та відкинути боєприпас до детонації на безпечну від себе відстань. 

Повідомлення про вибух в селі Лебʼяже Красноградського району  надійшло до правоохоронних органів 19 серпня близько 20:00.

На місці події поліцейські затримали 40-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем мешкання у підозрюваного співробітники поліції виявили та вилучили ще один споряджений корпус бойової ручної протипіхотної гранати «Ф-1». 

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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